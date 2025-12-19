Василевский сыграет в воротах «Тампы» в матче против «Лос-Анджелеса»

«Ампа-Бэй» в социальных сетях объявила о возвращении в ворота российского голкипера Андрей Василевского. 31-летний россиянин выйдет на лед с первых минут в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Василевский не играл с 3 декабря и пропустил 7 матчей из-за травмы. Без него «Лайтнинг» одержали только две победы.

В этом сезоне российский вратарь сыграл в 19 матчей, 12 из которых «Тампа» выиграла, а процент отраженных им бросков составляет 91,7.

Начало игры «Тампа» — «Лос-Анджелес» запланировано на 3.00 по московскому времени. Этот матч станет для Василевского 560-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.