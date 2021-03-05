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Василевский стал рекордсменом «Тампы» по длительности сухой серии

04:54
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сохранил ворота в неприкосновенности в первом периоде регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго». Теперь его «сухая» серия составляет 220 минут и 45 секунд.

Россиянин побил рекорд Джона Грэма, который в сезоне-2005/06 не пропускал на протяжении 202 минут и 46 секунд.

Также стоит отметить, что у Василевского сейчас самая длинная серия без пропущенных шайб для вратарей НХЛ со времен Бена Бишопа, который в сезоне-2018/19 не пропускал 233 минуты и 4 секунды.

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