Василевский стал претендентом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошел в число номинантов на приз «Везина трофи», вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба турнира.
На награду также претендуют американец Коннор Хеллебайк, выступающий за «Виннипег», и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелеса».
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 Василевский провел 63 матча, отражая 92,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2.18. На его счету 38 побед и 6 игр, в которых он сохранил ворота команды в неприкосновенности.
30-летний россиянин является обладателем «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года.
