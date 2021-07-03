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Василевский стал первым вратарем за 80 лет, которому удалось выиграть 11 матчей против «Монреаля» подряд

07:58
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог своей команде победить «Монреаль» (6:3) в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Для Василевского эта победа стала 11-й подряд в играх против «Канадиенс». Россиянин стал первым вратарем с 1941 года, которому покорилось это достижение. До него 11 раз подряд «Монреаль» обыгрывал Тюрк Брода, выступавший за «Торонто» (в период с 1939 по 1941 годы).

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей