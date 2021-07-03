Василевский стал первым вратарем за 80 лет, которому удалось выиграть 11 матчей против «Монреаля» подряд

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог своей команде победить «Монреаль» (6:3) в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Для Василевского эта победа стала 11-й подряд в играх против «Канадиенс». Россиянин стал первым вратарем с 1941 года, которому покорилось это достижение. До него 11 раз подряд «Монреаль» обыгрывал Тюрк Брода, выступавший за «Торонто» (в период с 1939 по 1941 годы).

#GoBolts Andrei Vasilevskiy is the first goalie to win 11 straight games vs the Canadiens (regular season & playoffs) since Turk Broda of the Maple Leafs from 1939-1941 pic.twitter.com/RPGaK12Y2W — Sportsnet Stats (@SNstats) July 3, 2021

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.