Василевский стал 17-м вратарем в истории НХЛ с 60 победами в плей-офф

«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» (3:1).

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского это 60-я победа в плей-офф. 27-летний россиянин является вторым действующим вратарем с 60+ победами — у голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флери 92 победы. Также Василевский является 17-м вратарем в истории лиги с 60 победами в плей-офф.

В текущем плей-офф Василевский провел 16 матчей, в которых сделал один шатаут и пропустил 38 шайб при 92,7 процента отраженных бросков.