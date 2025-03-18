Василевский сравнялся с Шестеркиным по количеству матчей на ноль в нынешнем сезоне НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0).

Теперь на счету 30-летнего россиянина пятый сухой матч в сезоне. По этому показателю Василевский сравнялся с голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным, оба россиянина делят второе место по количеству матчей на ноль. Лидирует голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, на счету которого шесть сухих игр.

В текущем сезоне Василевский провел 53 матча, пять раз сыграв на ноль при 92,0 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,24.