Василевский сравнялся с Гашеком по победам в плей-офф НХЛ

«Тампа» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» (4:2).

Для вратарь «Лайтнинг» Андрея Василевского это 65-я победа в плей-офф. По этому показателю 28-летний россиянин сравнялся с Домиником Гашеком на 12-м месте среди вратарей.

11-е место в рейтинге занимает Энди Муга, у которго 68 побед в плей-офф. Лидирует Патрик Руа — 151 побед.