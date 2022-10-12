Василевский сделал сейв в шпагате в первом матче сезона в НХЛ

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился эффектным сейвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Это первая для команд игра нового сезона.

28-летний россиянин в шпагате помешал сопернику поразить ворота «Лайтнинг».

После двух периодов счет в игре равный — 1:1. Голами отметились Мика Зибанежад и Стивен Стэмкос.