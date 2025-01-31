Василевский сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». На 5-й минуте шайбу забросил Брэндон Хагель.

В атаке поучаствовал российский вратарь Андрей Василевский, сделавший голевую передачу. Это его первое результативное очко в этом сезоне.