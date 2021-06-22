Василевский сделал чудо-сэйв в матче Кубка Стэнли против «Айлендерс». Видео

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (8:0). Он отразил 21 бросок по своим воротам.

В одном из моментов Василевский сумел среагировать на дальний бросок, переместиться в другой угол, а ногой закрыть противоположный, помешав добить шайбу в сетку.

«У Василевского, должно быть, за спиной кирпичная стена, боже мой», — написали авторы портала Sportsnet в Twitter.