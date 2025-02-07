Василевский сделал 2-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил Брэндон Хагель. Для него это 24-й гол в сезоне.

Голевую атаку начал российский вратарь Андрей Василевский. Для него этот голевой пас стал вторым в сезоне.