Василевский — о вылете «Тампы» из Кубка Стэнли: «Мне искренне жаль наших болельщиков»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

«Когда ты выходишь на старт серии дома и сразу получаешь шесть шайб в свои ворота... Какое у нас вообще соотношение домашних побед и поражений за последние 10 матчей? Кажется, выиграли всего один или два? Просто хочется спросить: «Что за хрень вообще происходит?!» Мне искренне жаль наших болельщиков, они заслуживают намного большего. Со временем все уляжется. Были ожидания, но мы их не оправдали. К сожалению, в этот раз у меня нет ответов. Мысли есть, но в них нет решений», — цитирует голкипера журналист Эдуардо Энчин.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Лайтнинг» уступили в серии «Флориде» с общим счетом 1-4. 30-летний россиянин провел на льду все 5 матчей, в которых отразил 87,2 процента бросков и пропускал в среднем 3,27 шайбы за игру.