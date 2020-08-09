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Василевский считает, что «Тампа-Бэй» в хорошей форме и готова к первому раунду

09:29
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский заявил, что не расстроен поражением от «Филадельфии» (1:4) в матче группового раунда плей-офф НХЛ.

«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ. — Уверен, что поражение сегодня — это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей».

Россиянин в этом матче отразил 26 бросков. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Коламбус».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-8-nhl-action/c-318342928

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