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Сегодня, 12:05

Василевский считает, что ему повезло выступать за «Тампу»

Камила Абдурахманова
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свое достижение в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1) россиянин одержал 300-ю победу в лиге.

«Мне повезло, что я выиграл все 300 игр с одним клубом. Это сегодня нечасто встречается. В НХЛ каждая победа дается нелегко, но последние 10 лет мне посчастливилось выступать за классную команду. Эти парни очень тяжело трудятся на льду и сильно облегчают мне жизнь», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Вратарь &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский (№ 88) и&nbsp;защитник Даррен Рэддиш (№ 43) против нападающего &laquo;Виннипега&raquo; Владислава Наместникова (№ 7). «У Василевского есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед». В Америке вновь в восторге от игры россиян

Василевский стал первым вратарем в истории лиги, которому удалось добиться такого результата. 30-летний россиянин достиг отметки в 300 побед в регулярках, сыграв 490 матчей.

Это новый рекорд лиги, прежнее достижение принадлежало Жаку Планту (300-я победа в 521-м матче). Третий показатель у Сергея Бобровского («Флорида», 300-я победа в 541-м матче).

Андрей Василевский (хоккей)
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2 Торонто 18 10 8 22
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Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 16 11 5 25
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