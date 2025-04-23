Василевский провел худший матч по проценту отраженных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ

«Тампа» уступила «Флориде» (6:2) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 10 сэйвов в этой игре — 62,5% отраженных бросков. Как сообщает StatMuse, он показал худший процент отраженных бросков в матчах плей-офф за всю карьеру.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Он является обладателем «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021). Всего в плей-офф НХЛ 30-летний россиянин провел 116 матчей, отражая 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2.44.