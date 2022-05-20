Василевский провел 90-й матч в Кубке Стэнли, больше побед только у пяти вратарей

Василевский провел 90-й матч в Кубке Стэнли и одержал 55-ю победу

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский провел 90-й матч за карьеру в Кубке Стэнли. Юбилейной стала вторая встреча второго раунда плей-офф НХЛ против Флориды (2:1, 2-0 в серии).

Василеввский одержал 55 побед и потерпел 32 поражения. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в своих первых 90 матчах плей-офф. Это Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).

Следующий матч пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.