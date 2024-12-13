Василевский провел 500-й матч в составе «Тампы»

Российский вратарь Андрей Василевский провел свой 500-й матч в НХЛ в составе «Тампы».

12 декабря «Тампа-Бэй» Василевского на выезде сыграла против «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ. Василевский вышел в стартовом составе.

30-летний Василевский играет за «Тампу» с 2014 года и дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).