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Василевский провел 300-й матч в стартовом составе «Тампы»

05:16
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского эта встреча стала 300-й, которую он начал с первых минут. За это время он одержал 194 победы — второй показатель среди вратарей лиги после Кена Драйдена (196).

27-летний россиянин провел в общей сложности 310 матчей в НХЛ. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 20 шайб.

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Сергей Разин все материалы автора
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