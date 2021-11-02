Василевский провел 300-й матч в стартовом составе «Тампы»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского эта встреча стала 300-й, которую он начал с первых минут. За это время он одержал 194 победы — второй показатель среди вратарей лиги после Кена Драйдена (196).

27-летний россиянин провел в общей сложности 310 матчей в НХЛ. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 20 шайб.