Василевский провел 300-й матч в стартовом составе «Тампы»
05:16
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.
Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского эта встреча стала 300-й, которую он начал с первых минут. За это время он одержал 194 победы — второй показатель среди вратарей лиги после Кена Драйдена (196).
27-летний россиянин провел в общей сложности 310 матчей в НХЛ. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он пропустил 20 шайб.
Andrei Vasilevskiy stifled Alex Ovechkin and the Capitals in his 300th career start. Only one goaltender in NHL history has recorded more wins at the time of the milestone contest than the @TBLightning netminder. #NHLStats: https://t.co/IFvrCw4fhf pic.twitter.com/IOt2S2Z4ra— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 2, 2021
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