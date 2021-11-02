Василевский пропустил шайбу в матче с «Вашингтоном» после первого броска по воротам

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На второй минуте встречи шайбу в ворота Андрея Василевского забросил форвард «Кэпиталз» Бретт Лисон. При этом это первый бросок по воротам «Лайтнинг».

Для 22-летнего Лисона это первая шайба во втором матче в НХЛ.