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Василевский признан второй звездой матча с «Флоридой»

06:25
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2 ОТ).

Российский голкипер отразил 26 бросков. Первой звездой признан автор победной шайбы Брейден Пойнт, третья звезда — защитник Виктор Хедман.

После этого матча «Флорида» с 23 очками лидирует в Восточной конференции, «Тампа» с 17 очками — на седьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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