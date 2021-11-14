Василевский признан второй звездой матча с «Флоридой»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2 ОТ).

Российский голкипер отразил 26 бросков. Первой звездой признан автор победной шайбы Брейден Пойнт, третья звезда — защитник Виктор Хедман.

После этого матча «Флорида» с 23 очками лидирует в Восточной конференции, «Тампа» с 17 очками — на седьмой строчке.