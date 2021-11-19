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Василевский признан второй звездой матча с «Филадельфией»

06:11
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).

27-летний россиянин отразил 27 бросков по воротам, а также не дал реализовать ни одного буллита. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, третья звезда — вратарь «Флайерз» Картер Харт.

В текущем сезоне Василевский провел 13 матчей, в которых пропустил 30 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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