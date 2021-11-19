Василевский признан второй звездой матча с «Филадельфией»
06:11
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).
27-летний россиянин отразил 27 бросков по воротам, а также не дал реализовать ни одного буллита. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, третья звезда — вратарь «Флайерз» Картер Харт.
В текущем сезоне Василевский провел 13 матчей, в которых пропустил 30 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.
??? #TBLvsPHI pic.twitter.com/RSNyfq8N2l— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 19, 2021
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