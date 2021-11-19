Василевский признан второй звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).

27-летний россиянин отразил 27 бросков по воротам, а также не дал реализовать ни одного буллита. Первой звездой признан форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, третья звезда — вратарь «Флайерз» Картер Харт.

В текущем сезоне Василевский провел 13 матчей, в которых пропустил 30 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.