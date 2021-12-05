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Василевский признан второй звездой матча с «Бостоном»

05:58
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

27-летний россиянин отразил 37 бросков по своим воротам. Первой звездой признан автор победной шайбы Стивен Стэмкос, третья звезда — форвард «Брюинз» Чарли Койл.

В текущем сезоне Василевский провел 19 матчей, в которых сделал два шатаута и пропустил 41 шайбу при 92,7 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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