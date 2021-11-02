Василевский признан второй звездой матча против «Вашингтона»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

27-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам. Первой звездой признан Энтони Чирелли, третья звезда — Эрик Чернак.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.