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Василевский признан второй звездой матча против «Вашингтона»

04:47
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

27-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам. Первой звездой признан Энтони Чирелли, третья звезда — Эрик Чернак.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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