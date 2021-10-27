Василевский признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Тампа», Сергачев — третьей
05:12
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Тампа» (1:5). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».
Первой звездой встречи стал нападающий Ондрей Палат, набравший 2 (1+1) очка.
Второй звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 28 из 29 бросков.
Замкнул тройку лучших российский защитник Михаил Сергачев. Он отметился голом и голевой передачей.
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