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Василевский признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Тампа», Сергачев — третьей

05:12

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Тампа» (1:5). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».

Первой звездой встречи стал нападающий Ондрей Палат, набравший 2 (1+1) очка.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 28 из 29 бросков.

Замкнул тройку лучших российский защитник Михаил Сергачев. Он отметился голом и голевой передачей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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