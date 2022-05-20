Василевский признан второй звездой матча «Флорида» — «Тампа», Бобровский — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча второго раунда плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа» (1:2).

Первой звездой признан нападающий «Лайтнинг» Росс Колтон. Он стал автором победной шайбы за 4 секунды до конца встречи.

Второй звездой стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, который отразил 25 из 27 бросков.