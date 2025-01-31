Василевский признан второй звездой дня в НХЛ, Сорокин — третьей

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

31 января 30-летний вратарь отыграл на ноль в матче с «Лос-Анджелесом» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и отличился голевой передачей.

Третьей звездой дня стал еще один российский голкипер Илья Сорокин. На его счету 23 отраженных броска в игре с «Филадельфией» (3:0).

Первой звездой дня признали еще одного вратаря — канадца Марка-Андре Флери из «Миннесоты». Он сделал 19 сейвов в игре с «Монреалем» (4:0).