Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Каролина» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил все 25 бросков по своим воротам. Второй звездой признан Росс Колтон, забросивший первую шайбу в НХЛ. Возглавил тройку Блэйк Коулман, отметившийся одним голом и тремя бросками по воротам.