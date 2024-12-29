Василевский признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:2).

30-летний россиянин отразил 42 броска из 44. Первой звездой признан форвард Брэйден Пойнт, набравший 3 (1+2) очка. Вторая звезда — нападающий Энтони Сирелли, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 27 матчей, в которых дважды сыграл на ноль и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.39.