Василевский признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом»
06:22
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:2).
Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам. Первой звездой стал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона, автор дубля Янни Гурд — вторая звезда.
После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке.
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