НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом»

06:22
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Теги:

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:2).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам. Первой звездой стал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона, автор дубля Янни Гурд — вторая звезда.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир