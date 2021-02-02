Василевский признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:2).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам. Первой звездой стал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона, автор дубля Янни Гурд — вторая звезда.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке.