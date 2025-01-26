Василевский признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (0:2).

30-летний россиянин отразил 29 бросков из 30, пропустив одну шайбу. Первой звездой признан вратарь «Ред Уингз» Кэм Талбот, сделавший 28 сейвов. Вторая звезда — форвард Марко Каспер, забивший победный гол.

В текущем сезоне Василевский провел 37 матчей, дважды сыграв на ноль при 91,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.34.