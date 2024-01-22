Василевский признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (1:2).

29-летний россиянин отразил 33 броска из 35. Первой звездой признан форвард «Рэд Уингз» Даниэль Спронг, забивший победный гол. Вторая звезда — вратарь Алекс Лион, отразивший 27 бросков.

В текущем сезоне Василевский провел 22 матча, один раз сыграв на ноль при 90,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.96.