Василевский признан третьей звездой матча с «Далласом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:0).

27-летний россиянин отразил 28 бросков по воротам. Первой звездой признан автор единственного гола Роопе Хинтц, вторая звезда — вратарь «Старз» Скотт Веджвуд.

В текущем сезоне Василевский провел 57 матчей, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 139 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.