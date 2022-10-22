Василевский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа-Бэй»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Мэттью Ткачак, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Брэйден Пойнт, оформивший дубль за «Тампу».