18 марта, 08:48

Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Даниил Аршавский

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0), сыграл на ноль и был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел 53 матча, пять раз сыграв на ноль при 92,0 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,24.

Первой звездой дня признали вратаря «Нью-Джерси» Джейка Аллена, отразившего 45 из 46 бросков в матче с «Коламбусом» (2:1). Второй звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший дубль и отдавший результативную передачу в игре с «Калгари» (6:2).

Андрей Василевский (хоккей)
Джейк Аллен
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Лифс
  • shurikfromkaragay

    У Василевского остается теоретическая возможность к концу регулярного сезона догнать и обогнать по победам Хабибулина и стать третьим по победам среди российских вратарей. 325 и 333 соответственно.

    18.03.2025

    Бриндамор — о состоянии Свечникова: «Он уже немного пробовал выходить на лед»
