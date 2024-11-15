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Сегодня, 06:25

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Виннипег» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан Ник Пол, сделавший одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших Брэндон Хагель, который забросил победную шайбу.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Каролина 15 11 4 22
3 Рейнджерс 15 10 5 21
4 Вашингтон 15 10 5 21
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 18 6 12 15
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 15 7 8 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 17 5 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Эдмонтон 17 9 8 19
5 Калгари 17 8 9 19
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 18 5 13 13
8 Анахайм 15 5 10 12
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20.11
15.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 4 : 1
15.11 03:00
Оттава – Филадельфия
 4 : 5 ОТ
15.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 2 : 6
15.11 03:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 3 : 2
15.11 03:30
Баффало – Сент-Луис
 4 : 3 ОТ
15.11 04:00
Миннесота – Монреаль
 3 : 0
15.11 04:00
Даллас – Бостон
 7 : 2
15.11 05:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
15.11 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
15.11 06:00
Ванкувер – Айлендерс
- : -
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