Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Виннипег»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Виннипег» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан Ник Пол, сделавший одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших Брэндон Хагель, который забросил победную шайбу.
Положение команд
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Хоккей
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|1
|Нью-Джерси
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|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|4
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|18
|6
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|15
|8
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|15
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|10
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|10
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|17
|15
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|2
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|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|15
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|17
|5
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|18
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|13
|8
|Анахайм
|15
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Результаты / календарь
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20.11
|15.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|4 : 1
|15.11
|03:00
|
Оттава – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|15.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|3 : 2
|15.11
|03:30
|
Баффало – Сент-Луис
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|7 : 2
|15.11
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|15.11
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
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