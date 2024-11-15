Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Виннипег»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Виннипег» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан Ник Пол, сделавший одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших Брэндон Хагель, который забросил победную шайбу.