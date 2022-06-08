Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Рейнджерс» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Ондржей Палат, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку защитник Ян Рутта, сделавший 2 голевые передачи.

Следующий матч в серии состоится 10 июня. Сейчас счет — 2-2. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.