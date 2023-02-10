Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Тампа» — «Колорадо» (5:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Нападающий Брэндон Хэгел, набравший 3 (2+1) очка, стал второй звездой. Замкнул тройку лучших Энтони Сирелли, который сделал две голевые передачи.