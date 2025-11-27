Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Калгари»

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1), сообщает пресс-служба лиги.

31-летний россиянин отразил 32 броска в створ из 33. В сезоне-2025/26 Василевский в 17 матчах одержал 10 побед, его средний коэффициент надежности составляет 2,28, а процент отраженных бросков — 91,8.

Второй звездой матча признали канадского форварда «Тампы» Брэндона Хагеля, который забил гол и сделал результативную передачу, а третьей — американского защитника «Лайтнинг» Деклана Карлайла, на счету которого заброшенная шайба.