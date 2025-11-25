Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия», Кучеров — третьей

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0), сообщает пресс-служба лиги.

31-летний Василевский отразил все 20 бросков в створ.

Второй звездой матча признали нападающего «Лайтнинг» Брэндона Хагеля, на счету которого два гола и результативный пас.

Третьей звездой признан российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который сделал три результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 32-летнего Кучерова 25 (10+15) очков в 20 матчах.