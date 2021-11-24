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Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»

05:48
24 ноября. «Тампа» — «Филадельфия» — 4:0. Андрей Василевский. Фото Twitter
24 ноября. «Тампа» — «Филадельфия» — 4:0. Андрей Василевский. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Филадельфия» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил все 34 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших защитник Зак Богосян, который отметился голом и голевой передачей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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