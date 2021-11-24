Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»
05:48
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Филадельфия» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил все 34 броска по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших защитник Зак Богосян, который отметился голом и голевой передачей.
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