НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Чикаго»

06:24
16 января. «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2. Андрей Василевский в игре. Фото nhl.com
16 января. «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2. Андрей Василевский в игре. Фото nhl.com
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Чикаго» (5:2). Все трое — хоккеисты победившей команды.

Первой звездой стал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 35 из 37 бросков по своим воротам. В конце первого периода он отметился эффектным сэйвом коньком, помешав забить Филиппу Курашеву.

Нападающий Блэйк Коулман, набравший 2 (1+1) очка, признан второй звездой. Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хедман.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир