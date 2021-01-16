Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Чикаго» (5:2). Все трое — хоккеисты победившей команды.

Первой звездой стал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 35 из 37 бросков по своим воротам. В конце первого периода он отметился эффектным сэйвом коньком, помешав забить Филиппу Курашеву.

Нападающий Блэйк Коулман, набравший 2 (1+1) очка, признан второй звездой. Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хедман.