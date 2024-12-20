Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис», Кучеров — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Гейдж Гонсалвес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку российский форвард Никита Кучеров, который сделал две голевые передачи.