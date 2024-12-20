Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис», Кучеров — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Гейдж Гонсалвес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку российский форвард Никита Кучеров, который сделал две голевые передачи.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
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|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
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|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
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|33
|17
|16
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|5
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|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
Результаты / календарь
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24.12
28.12
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
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