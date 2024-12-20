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Сегодня, 06:06

Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис», Кучеров — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Гейдж Гонсалвес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку российский форвард Никита Кучеров, который сделал две голевые передачи.

Ник Пербикс и&nbsp;Никита Кучеров. «Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров сделал две голевые передачи
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 33 17 16 37
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 31 16 15 38
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 34 11 23 27
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28.12
20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 3 : 1
20.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 2
20.12 03:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 7
20.12 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 5 ОТ
20.12 04:30
Чикаго – Сиэтл
 3 : 1
20.12 05:00
Эдмонтон – Бостон
 3 : 2 ОТ
20.12 05:00
Калгари – Оттава
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Ванкувер
 - : -
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Сан-Хосе – Колорадо
 - : -
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