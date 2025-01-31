Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» (3:0).

Первой звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил все 28 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Брэндон Хагель, оформивший дубль. Замкнул тройку лучших голкипер «Кингз» Давид Риттих, отразивший 30 из 32 бросков.