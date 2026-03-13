Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Детройт»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Детройт» (4:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 31-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по воротам.