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Василевский признан первой звездой матча с «Вегасом»

Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой матча с «Вегасом»
08:59
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3).

В матче против «Голден Найтс» россиянин отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

Второй звездой встречи стал нападающий «Вегаса» Марк Стоун, отличившийся дублем. Третья звезда — защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, сделавший две результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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