Василевский признан первой звездой матча с «Вегасом»
Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой матча с «Вегасом»
08:59
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3).
В матче против «Голден Найтс» россиянин отразил 38 из 41 броска по своим воротам.
Don't forget to hug your first star! pic.twitter.com/RRjq7INMRE— Tampa Sleigh Lightning ? (@TBLightning) December 22, 2021
Второй звездой встречи стал нападающий «Вегаса» Марк Стоун, отличившийся дублем. Третья звезда — защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, сделавший две результативных передачи.
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