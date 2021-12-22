Василевский признан первой звездой матча с «Вегасом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3).

В матче против «Голден Найтс» россиянин отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

Don't forget to hug your first star! pic.twitter.com/RRjq7INMRE — Tampa Sleigh Lightning ? (@TBLightning) December 22, 2021

Второй звездой встречи стал нападающий «Вегаса» Марк Стоун, отличившийся дублем. Третья звезда — защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, сделавший две результативных передачи.