Василевский признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:1).

27-летний россиянин отразил 35 бросков по воротам. Второй звездой признан вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко, третья звезда — форвард Джей Ти Миллер.

В текущем сезоне Василевский провел 46 матчей, в которых он дважды сыграл на ноль и пропустил 111 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.