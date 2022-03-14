Василевский признан первой звездой матча с «Ванкувером»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:1).
27-летний россиянин отразил 35 бросков по воротам. Второй звездой признан вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко, третья звезда — форвард Джей Ти Миллер.
В текущем сезоне Василевский провел 46 матчей, в которых он дважды сыграл на ноль и пропустил 111 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
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|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
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|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
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|85
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
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|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|60
|32
|28
|72
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
Результаты / календарь
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18.03
19.03
|14.03
|02:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 4
|14.03
|02:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 6
|14.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.03
|03:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 0
|14.03
|05:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|1 : 2
|14.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Флорида
|3 : 2 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
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