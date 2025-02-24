Василевский признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

30-летний россиянин отразил 36 бросков из 37. Второй звездой признан форвард Брэндон Хэйгел, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Никита Кучеров, у которого результативная передача.

В текущем сезоне Василевский провел 44 матча, трижды сыграв на ноль при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29.