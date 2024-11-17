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Сегодня, 06:21

Василевский признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0).

30-летний россиянин отразил все 29 бросков. Второй звездой признан форвард Джейк Гюнцел, отметившийся двумя результативными передачами. Третья звезда — защитник Виктор Хедман, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 14 матчей в НХЛ, дважды сыграв на ноль и отразив 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2.15.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 21 12 9 26
2 Каролина 16 12 4 24
3 Вашингтон 16 11 5 23
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 18 8 10 17
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Калгари 18 9 9 21
4 Эдмонтон 18 9 9 20
5 Ванкувер 15 8 7 19
6 Сиэтл 18 9 9 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
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22.11
17.11 00:00
Сиэтл – Айлендерс
3 : 2
17.11 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
17.11 03:00
Торонто – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
17.11 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
17.11 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
17.11 03:00
Филадельфия – Баффало
 5 : 2
17.11 03:00
Флорида – Виннипег
 5 : 0
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Монреаль – Коламбус
 5 : 1
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Миннесота – Даллас
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