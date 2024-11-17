Василевский признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0).

30-летний россиянин отразил все 29 бросков. Второй звездой признан форвард Джейк Гюнцел, отметившийся двумя результативными передачами. Третья звезда — защитник Виктор Хедман, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Василевский провел 14 матчей в НХЛ, дважды сыграв на ноль и отразив 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2.15.