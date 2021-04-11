Василевский признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0).

Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам и сделал четвертый шатаут в сезоне. Второй звездой признан форвард «Лайтнинг» Росс Колтон, третья звезда — вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне.

После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.