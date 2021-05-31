Василевский признан первой звездой матча с «Каролиной»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1).

Россиянин отразил 37 бросков из 38. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Барклай Гудроу, третья звезда — защитник «Харрикейнз» Джейк Бин.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.