Василевский признан первой звездой матча с «Каролиной»
02:56
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1).
Россиянин отразил 37 бросков из 38. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Барклай Гудроу, третья звезда — защитник «Харрикейнз» Джейк Бин.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.
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