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Василевский признан первой звездой матча с «Каролиной»

02:56
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:1).

Россиянин отразил 37 бросков из 38. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Барклай Гудроу, третья звезда — защитник «Харрикейнз» Джейк Бин.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

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